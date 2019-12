பிற விளையாட்டு

தெற்காசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்தியா ஒரேநாளில் 30 தங்கம் வென்றது + "||" + In the South Asian Games India won 30 golds in one day

தெற்காசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்தியா ஒரேநாளில் 30 தங்கம் வென்றது