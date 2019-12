பிற விளையாட்டு

19 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கான உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தென்ஆப்பிரிக்காவில் அடுத்த ஆண்டு நடக்கிறது + "||" + The World Cup cricket tournament for under-19s will be held in South Africa next year.

