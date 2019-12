பிற விளையாட்டு

‘மேரிகோமுக்கு நான் எதிரானவள் அல்ல’ - நிகாத் ஜரீன் + "||" + I am not against MariKom - Nikad Zarine

‘மேரிகோமுக்கு நான் எதிரானவள் அல்ல’ - நிகாத் ஜரீன்