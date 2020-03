பிற விளையாட்டு

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதலாவது ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி: 74 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்ஆப்பிரிக்க அணி வெற்றி + "||" + First One-Day Cricket Tournament against Australia: South Africa won by 291 runs for 7 wickets

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதலாவது ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி: 74 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்ஆப்பிரிக்க அணி வெற்றி