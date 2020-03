பிற விளையாட்டு

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் எதிரொலி; உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி தள்ளிவைப்பு + "||" + The echo of the corona virus threat World Cup sniper rivalry postponed

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் எதிரொலி; உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி தள்ளிவைப்பு