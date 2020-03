பிற விளையாட்டு

ஒலிம்பிக் போட்டியை தள்ளி வைப்பதே நல்லது கோபிசந்த் சொல்கிறார் + "||" + The best thing to do is to postpone the Olympics Says Gopichand

ஒலிம்பிக் போட்டியை தள்ளி வைப்பதே நல்லது கோபிசந்த் சொல்கிறார்