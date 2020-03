பிற விளையாட்டு

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் தலைவிதி குறித்து இப்போதே முடிவு எடுக்க அவசியமில்லை - அமெரிக்கா ஒலிம்பிக் கமிட்டி + "||" + There is no need to decide right now about the fate of the Tokyo Olympic Games - the United States Olympic Committee

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் தலைவிதி குறித்து இப்போதே முடிவு எடுக்க அவசியமில்லை - அமெரிக்கா ஒலிம்பிக் கமிட்டி