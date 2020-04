பிற விளையாட்டு

‘ஒலிம்பிக் போட்டியில் பதக்கம் வெல்வேன்’ - இந்திய நடைபந்தய வீரர் இர்பான் நம்பிக்கை + "||" + Want to be the first Indian race walking Olympic medallist, says KT Irfan

‘ஒலிம்பிக் போட்டியில் பதக்கம் வெல்வேன்’ - இந்திய நடைபந்தய வீரர் இர்பான் நம்பிக்கை