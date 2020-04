பிற விளையாட்டு

உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டும் என குறிக்கோளாக இருந்தேன் - பி.வி.சிந்து + "||" + PV Sindhu talks to Jemimah Rodrigues, Smriti Mandhana about WC gold, menstrual health & more

உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டும் என குறிக்கோளாக இருந்தேன் - பி.வி.சிந்து