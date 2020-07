பிற விளையாட்டு

‘2012-ம் ஆண்டில் ஒலிம்பிக் சாம்பியனை வீழ்த்தியது திருப்புமுனை’ - சிந்து சொல்கிறார் + "||" + ‘Breaking the Olympic champion in 2012 was a turning point’ - says Sindhu

‘2012-ம் ஆண்டில் ஒலிம்பிக் சாம்பியனை வீழ்த்தியது திருப்புமுனை’ - சிந்து சொல்கிறார்