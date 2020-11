பிற விளையாட்டு

டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்கும் வீரர்களுக்கு 14 நாள் தனிமைப்படுத்துதல் கிடையாது - போட்டி அமைப்பாளர்கள் தகவல் + "||" + There will be no 14-day isolation for athletes participating in the Tokyo Olympics - Tournament Organizers Info

டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்கும் வீரர்களுக்கு 14 நாள் தனிமைப்படுத்துதல் கிடையாது - போட்டி அமைப்பாளர்கள் தகவல்