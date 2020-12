பிற விளையாட்டு

அடுத்த ஆண்டு‘பார்முலா1’ கார் பந்தயத்தில் கால் பதிக்கிறார் ஜெர்மனி முன்னாள் வீரர் மைக்கேல் சூமாக்கரின் மகன் மிக் சூமாக்கர் + "||" + Mick Schumacher, son of former German Michael Schumacher, to set foot in Formula 1 car racing next year

