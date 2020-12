பிற விளையாட்டு

தாய்லாந்தில் நடைபெறும் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டியில் கலந்து கொள்வேன் - பி.வி.சிந்து உறுதி + "||" + I will participate in the international badminton tournament to be held in Thailand - PV Sindhu confirmed

தாய்லாந்தில் நடைபெறும் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டியில் கலந்து கொள்வேன் - பி.வி.சிந்து உறுதி