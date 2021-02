பிற விளையாட்டு

சர்வதேச குத்துச்சண்டை போட்டியில் உலக சாம்பியனை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் தீபக்குமார் + "||" + Deepak Kumar defeated the world champion in international boxing and advanced to the final

சர்வதேச குத்துச்சண்டை போட்டியில் உலக சாம்பியனை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் தீபக்குமார்