உலக மல்யுத்த வீராங்கனைக்கான ரேங்கிங்கில் முதலிடம் பிடித்தார் இந்திய வீராங்கனை வினேஷ் போகத் + "||" + Wrestler Vinesh Phogat reclaims No. 1 rank with gold in Rome

