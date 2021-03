பிற விளையாட்டு

கடைசி நாளில் மேலும் 2 தங்கம் உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்தியா 30 பதக்கங்கள் குவித்து முதலிடம் + "||" + India topped the medal tally with 30 more gold in the World Cup sniper on the last day

கடைசி நாளில் மேலும் 2 தங்கம் உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்தியா 30 பதக்கங்கள் குவித்து முதலிடம்