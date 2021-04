பிற விளையாட்டு

ஒலிம்பிக் பாய்மர படகு போட்டிக்கு மேலும் 2 தமிழக வீரர்கள் உள்பட 3 பேர் தகுதி + "||" + 3 more people including 2 more Tamil Nadu athletes have qualified for the Olympic sailing competition

ஒலிம்பிக் பாய்மர படகு போட்டிக்கு மேலும் 2 தமிழக வீரர்கள் உள்பட 3 பேர் தகுதி