பிற விளையாட்டு

டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்கும் 75 சதவீத வீரர், வீராங்கனைகள் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டு இருப்பார்கள் - சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி தலைவர் தாமஸ் பேச் சொல்கிறார் + "||" + About 75% of athletes participating in the Tokyo Olympics will be vaccinated against corona

