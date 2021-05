பிற விளையாட்டு

துரோணாச்சார்யா விருது பெற்ற முதலாவது குத்துச்சண்டை பயிற்சியாளர் பரத்வாஜ் மரணம் + "||" + Bhardwaj, the first boxer to win the Dronacharya Award, dies

துரோணாச்சார்யா விருது பெற்ற முதலாவது குத்துச்சண்டை பயிற்சியாளர் பரத்வாஜ் மரணம்