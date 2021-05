பிற விளையாட்டு

ஆசிய குத்துச்சண்டை போட்டியில் பங்கேற்க இந்திய அணி துபாய் சென்றது கொரோனா பாதிப்பால் கடைசி ேநரத்தில் வினோத் தன்வார் விலகல் + "||" + Participate in the Asian Boxing Tournament The Indian team went to Dubai due to corona damage Vinod Tanwar resigned at the last minute

