பிற விளையாட்டு

ஒலிம்பிக் போட்டிக்காக ஜப்பான் சென்ற உகாண்டா அணியில் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + For the Olympics Went to Japan On the Uganda team Corona exposure per person

ஒலிம்பிக் போட்டிக்காக ஜப்பான் சென்ற உகாண்டா அணியில் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு