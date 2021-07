பிற விளையாட்டு

இரண்டாம் தர இந்திய அணியுடன் விளையாட அனுமதி அளிப்பதா? இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் மீது ரணதுங்கா சாடல் + "||" + Permission to play with a second tier Indian team? Ranatunga scolds Sri Lanka Cricket Board

இரண்டாம் தர இந்திய அணியுடன் விளையாட அனுமதி அளிப்பதா? இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் மீது ரணதுங்கா சாடல்