பிற விளையாட்டு

ஊக்க மருந்து சோதனையில் சிக்கிய சுமித் மாலிக் தடையை எதிர்த்து அப்பீல் செய்கிறார் + "||" + Sumit Malik, who was caught in a stimulant drug test, is appealing against the ban

ஊக்க மருந்து சோதனையில் சிக்கிய சுமித் மாலிக் தடையை எதிர்த்து அப்பீல் செய்கிறார்