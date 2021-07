பிற விளையாட்டு

இந்திய தடகள அணியில் இடம்: தமிழகத்தை சேர்ந்த 5 பேர் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தேர்வு + "||" + Place in the Indian athletics team: 5 people from Tamil Nadu selected for the Olympics

