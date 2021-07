பிற விளையாட்டு

ஒலிம்பிக் தொடக்க நாளான இன்று வில்வித்தையில் களம் இறங்குகிறது இந்தியா + "||" + India enters the archery field today, the opening day of the Olympics

ஒலிம்பிக் தொடக்க நாளான இன்று வில்வித்தையில் களம் இறங்குகிறது இந்தியா