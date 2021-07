பிற விளையாட்டு

டோக்கியோ ஒலிம்பிக்: தீபிகா குமாரி - பிரவீன் ஜாதவ் ஜோடி காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

India's Deepika Kumari and Pravin Jadhav beat Chinese Taipei's Chih-Chun Tang and Chia-En Lin in a thriller

