ஒலிம்பிக் டேபிள் டென்னிஸ்; தமிழக வீரர் சத்யன் ஞானசேகரன் தோல்வி + "||" + Table Tennis Men's Singles at #TokyoOlympics: India's Gnanasekaran Sathiyan (in file photo) loses to Hong Kong's Lam Siu Hang in second round

