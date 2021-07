பிற விளையாட்டு

டேபிள் டென்னிஸ்; 2 வது சுற்றில் மணிகா பத்ரா வெற்றி + "||" + Indian table tennis player Manika Batra wins against Ukraine's Margaryta Pesotska 4-3 in the second round of the women's singles

