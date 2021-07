பிற விளையாட்டு

ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்று வியப்பூட்டிய குட்டிநாடு + "||" + Bermuda wins its first gold medal, becoming the smallest country to win gold at the Summer Olympics

