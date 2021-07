பிற விளையாட்டு

ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டை: காலிறுதியில் பூஜா ராணி தோல்வி + "||" + Tokyo Olympics: Boxer Pooja Rani knocked out after losing to China's Li Qian in women's Middle (69-75kg) quarter-finals

ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டை: காலிறுதியில் பூஜா ராணி தோல்வி