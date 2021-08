பிற விளையாட்டு

100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் இத்தாலி வீரர் மார்செல் ஜேக்கப்சுக்கு தங்கம் உலகின் அதிவேக வீரராக உருவெடுத்தார் + "||" + In the 100 meter run Italian player Gold for Marcel Jacob

