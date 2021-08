பிற விளையாட்டு

இறுதிப்போட்டியில் தோல்வி: இந்திய மல்யுத்த வீரர் ரவிகுமாருக்கு வெள்ளிப்பதக்கம் + "||" + Failed in the final Indian wrestler Silver medal for Ravikumar

