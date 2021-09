பிற விளையாட்டு

உலக வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு: இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறிய இந்திய அணி + "||" + Jyothi surekha and abishek verma advance to the final after defeating korea 159-156

உலக வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு: இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறிய இந்திய அணி