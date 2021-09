பிற விளையாட்டு

தேசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் : தங்கப் பதக்கம் வென்றார் ஆதேஷ் யாதவ். + "||" + Uttar Pradesh's Adesh Yadav has won a gold medal in the men’s 5,000-metres race in the inaugural edition of the National U23 Athletics Championships.

