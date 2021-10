பிற விளையாட்டு

2036-ம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டியை இந்தியாவில் நடத்த முயற்சி: நரிந்தர் பத்ரா + "||" + Attempt to host the 2036 Olympics in India: Indian Olympic Association President Narinder Bhadra

