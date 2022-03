பிற விளையாட்டு

பெண்களுக்கான உலக பாரா-பேட்மிண்டன் தரவரிசை; முதலிடம் பிடித்தார் இந்தியாவின் மானசி ஜோஷி + "||" + BADMINTON Para shuttler Manasi Joshi becomes the new badminton World No 1

பெண்களுக்கான உலக பாரா-பேட்மிண்டன் தரவரிசை; முதலிடம் பிடித்தார் இந்தியாவின் மானசி ஜோஷி