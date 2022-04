பிற விளையாட்டு

தாய்லாந்து ஓபன் குத்துச்சண்டை: 3 இந்திய வீரர்கள் தங்கம் வென்றனர் + "||" + Boxing: Govind, Ananta and Sumit win gold as India end Thailand Open campaign with 10 medals

தாய்லாந்து ஓபன் குத்துச்சண்டை: 3 இந்திய வீரர்கள் தங்கம் வென்றனர்