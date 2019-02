டென்னிஸ்

உலக டென்னிஸ் தரவரிசையில் இந்திய வீரர் பிரஜ்னேஷ் குணேஸ்வரன் 97-வது இடம் பிடித்தார் + "||" + Indian tennis player Prasenesh Gunasewaran was ranked 97th in the World Tennis Rankings

