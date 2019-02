டென்னிஸ்

கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: ஹாலெப்பை வீழ்த்தி பட்டத்தை வென்றார், மெர்டென்ஸ் + "||" + Qatar Open Tennis: Fall down the Halepe Winner of the title, Mertens

கத்தார் ஓபன் டென்னிஸ்: ஹாலெப்பை வீழ்த்தி பட்டத்தை வென்றார், மெர்டென்ஸ்