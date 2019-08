டென்னிஸ்

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: 2-வது சுற்றில் ஹாலெப், கிவிடோவா தோல்வி + "||" + US Open Tennis: Halep, Kiwitova lost in the 2nd round

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: 2-வது சுற்றில் ஹாலெப், கிவிடோவா தோல்வி