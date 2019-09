டென்னிஸ்

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்; பெடரர், செரீனா வில்லியம்ஸ் கால்இறுதிக்கு முன்னேற்றம் + "||" + Roger Federer and Serena Williams advanced to the quarterfinals of the US Open. Djokovic missed half time due to injury.

