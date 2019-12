டென்னிஸ்

சுவிட்சர்லாந்து வரலாற்றில் முதன்முறை; ரோஜர் பெடரர் உருவம் பொறித்த நாணயம் வெளியிட முடிவு + "||" + Tennis ace Roger Federer all set to become the first living person in Switzerland to have a coin minted in his honour

