டென்னிஸ்

சிறுமியிடம் வாழைப்பழ தோலை உரித்து தரச்சொன்ன டென்னிஸ் வீரர்... குவியும் கண்டனம் + "||" + Tennis ace Benchetrit asks stunned ball-girl to peel his banana before umpire steps in at Australian Open

சிறுமியிடம் வாழைப்பழ தோலை உரித்து தரச்சொன்ன டென்னிஸ் வீரர்... குவியும் கண்டனம்