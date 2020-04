டென்னிஸ்

தடுப்பூசி போடுவதை எதிர்க்கிறேன் - டென்னிஸ் வீரர் ஜோகோவிச் + "||" + Novak Djokovic's opposition to vaccination may stop his return to tennis

தடுப்பூசி போடுவதை எதிர்க்கிறேன் - டென்னிஸ் வீரர் ஜோகோவிச்