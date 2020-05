டென்னிஸ்

அதிகம் சம்பாதிக்கும் வீரர்கள் பட்டியலில் பெடரர் ‘நம்பர் ஒன்’: ரூ.196 கோடியுடன் விராட் கோலி 66-வது இடம் + "||" + Federer's number one on the list of highest earning players: Virat Kohli ranked 66th with Rs.196 crore

அதிகம் சம்பாதிக்கும் வீரர்கள் பட்டியலில் பெடரர் ‘நம்பர் ஒன்’: ரூ.196 கோடியுடன் விராட் கோலி 66-வது இடம்