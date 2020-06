டென்னிஸ்

‘டென்னிசை விட்டு விலகும் எண்ணம் இல்லை’ - 40 வயதை எட்டும் வீனஸ் பேட்டி + "||" + No intention of quitting tennis Reaching 40 years of age Interview with Venus

‘டென்னிசை விட்டு விலகும் எண்ணம் இல்லை’ - 40 வயதை எட்டும் வீனஸ் பேட்டி