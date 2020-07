டென்னிஸ்

கொரோனாவினால் ரத்து செய்யப்பட்ட விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டியில் பங்கேற்க இருந்த வீரர்களுக்கு பரிசுத்தொகை வழங்க முடிவு + "||" + Wimbledon to disburse prize money in lieu of cancelled Championships

