டென்னிஸ்

இந்த ஆண்டில் சீனாவில் நடக்க இருந்த 11 சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டிகள் ரத்து + "||" + 11 international tennis tournaments scheduled to take place in China this year have been canceled

