டென்னிஸ்

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: செரீனா வில்லியம்ஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி + "||" + Serena falls to Azarenka in U.S. Open semi-finals

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: செரீனா வில்லியம்ஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி