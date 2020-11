டென்னிஸ்

ஆண்டின் இறுதியில் 6-வது முறையாக ‘நம்பர் ஒன்’: சாம்ப்ராசின் சாதனையை சமன் செய்தார், ஜோகோவிச் + "||" + ‘Number One’ for the 6th time at the end of the year: Equaled Sampras' record, Djokovic

ஆண்டின் இறுதியில் 6-வது முறையாக ‘நம்பர் ஒன்’: சாம்ப்ராசின் சாதனையை சமன் செய்தார், ஜோகோவிச்